Совместными усилиями: в Белокуракино открыли агрорынок. ФОТО

Большая часть жителей Белокуракинской громады Луганской области занимается сельским хозяйством: выращиванием овощей, животноводством, пчеловодством. Однако рынка с соответствующими условиями для продажи такой продукции не было, поэтому люди вынуждены были разворачивать стихийные места торговли. Теперь благодаря обустроенному рынку фермеры смогут продавать свою продукцию в надлежащих для этого условиях.

Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев – Датская группа по разминированию.

Как указывается, предложила создать рынок на постоянной основе общественная организация “Твори добро”. Получив одобрение от органов местного самоуправления и коммунальных служб, «Твори добро» подала заявку и получила грант от Датского совета по делам беженцев (DRC) на реализацию проекта.

“Грант в размере 800 тысяч гривен на обустройство рынка был предоставлен благодаря финансовой поддержке правительств Швейцарии и Великобритании. За эти средства громада смогла приобрести необходимые материалы для построения торговых рядов. Монтажные работы и обустройство территории были выполнены за счет местного бюджета в рамках софинансирования — это около 250 тысяч гривен. В частности, плиткой были вымощены тротуары, проведено освещение, созданы необходимые санитарно-гигиенические условия”, – сказано в сообщении.

Данный рынок является социальным, фермерам нужно будет платить за место символическую сумму, которая позволит коммунальному учреждению убирать территорию торговых рядов. Ожидается, что создание такого рынка приведет к росту уровня занятости и доходов населения.

Инициатива по созданию социальных торговых рядов в пгт. Белокуракино была поддержана DRC в рамках «Программы экономического развития восточной Украины», финансируемой Швейцарией через Швейцарское агентство развития и сотрудничества, а также правительством Великобритании.