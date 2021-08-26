Ночью и утром 27 августа на Луганщине ожидается гроза, – синоптики

В пятницу, 27 августа, в Луганской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром гроза. Видимость хорошая 10-20 км, в дожде 2-4 км. Ветер южной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью +12 .. + 17 0 , днем +25 .. + 30 0 .

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром гроза. Ветер южной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью +15 .. + 17 0 , днем +27 .. + 29 0 .

по городу Луганск

Переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром гроза. Ветер южной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью +15 .. + 17 0 , днем +28 .. + 30 0 .

27-29 августа будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класса)