“Тенденция неутешительная”: эксперт о заболеваемости короновирусом на Луганщине

В Луганской области наблюдается тенденция к росту заболеваемости COVID-19.

Об этом в интервью “Луганщина.ua” сообщил заместитель гендиректора ГУ “Луганский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины” Владимир Жданов.

“Последние показатели доказывают, что в области увеличивается активность распространения заболевания COVID-19. За последнюю неделю количество заболевших увеличилась на 30% по сравнению с предыдущей неделей (разговор происходил 20 августа, – ред.). По состоянию на 19 августа уровень заболеваемости на 100 000 населения уже превысил пороговый уровень для «зеленой зоны»: сейчас он равен 76 при пороговом уровне 75. Другие показатели, например госпитализации, пока остаются в пределах пороговых отметок”, – сообщил он.

Владимир Жданов отметил, что вспышки заболевания регистрируются в Лисичанске, Марковке, Станице Луганской.

При этом эксперт сообщил, что пока неизвестно о распространении в регионе штамма коронавируса “Дельта”.

“Мы направили анализы в Киев, результатов еще не получили. Но хочу отметить, что растет количество заболеваний среди контактных лиц. Половина заболевших – это лица, имеющие родственные связи с заболевшими на COVID-19: жена, муж, отец, мать, сын, дочь и тому подобное”, – добавил он.

Владимир Жданов напомнил, что сейчас в области продолжается V этап прививочной кампании. Вакцинация осуществляется 13 мобильными бригадами и 60 пунктами прививок. Также в области развернуто пять центров массовой вакцинации против COVID-19. В целом прививки от COVID-19 получили почти 22% взрослого населения Луганщины.