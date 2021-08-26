Ющенко объяснил, где готовился план захвата Крыма и войны на Донбассе

Россия готовилась к захвату Крыма и войне на Донбассе, сея пренебрежение ко всему украинскому. Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко, передает ДонПресс

По его словам, агрессия РФ против Украины не была ответом на протесты или иные процессы в Украине :

«Причина аннексии Крыма и войны на Донбассе находится в Кремле. Я не думаю, что это было решением одного дня, каким-то ответом на те процессы, которые начались в Украине. Очевидно, что такие вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, ее силовых органах или армии. Этот план воплощался и в Украине не один год. Эта причина политическая, историческая, идеологическая».

Также Ющенко добавил, что в политике необходимо быть дальновидным и понимать, что «такие планы начинаются с распространения идей об одном народе, с сериалов, массового кино, российской попсы». Он подчеркнул:

«Это все инструменты, которые должны изнутри открывать ворота вторжения на территорию страны. И это россиянам успешно удалось. В определенных областях, которые имеют самое большое геополитическое значение для России, и где они очень хорошо засеяли пренебрежение ко всему украинскому»