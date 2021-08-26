Село Травневое на Донетчине попало под обстрел. ФОТО

Вчера, 25 мая, село Травневое, что на Донетчине, оказалось под обстрелом незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой военно-гражданской администрации.

В 18.40 оккупантами было совершено 2 выстрела из АГС-17. В 19.15 получено сообщение о попадании боеприпасов во двор по адресу: ул. Центральная, д. № 4.

“Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждено стекло в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над огородом, поросшим кустами. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено”, – сказано в сообщении.