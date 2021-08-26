“Живой флаг”: показали невероятно атмосферные фотографии из Донбасса

В августе журналисты “Радио Донбасс. Реалии” нашли на окраине Донецка поле подсолнухов. На тот момент они как раз цвели, и это создавало картину украинского флага, как это часто бывает в украинских полях.

Снимки сделаны недалеко от донецкого микрорайона Бирюзова, на горизонте можно увидеть шахту Абакумова и очертания спального района.

“Мы решили показать вам это поле в 30-летие Независимости, поскольку сейчас это – единственный флаг, «разрешенный» оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. Более 260 человек находятся в незаконном заключении подконтрольных России сил, в том числе, за то, что считают Донбасс – это Украина”, -пишут журналисты.