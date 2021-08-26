Двое жителей Луганщины умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Лабораторно подтверждено 93 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще двое больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – двадцать два, Рубежное – три, Северодонецк – четырнадцать, Белокуракино – четыре, Кременная – четыре, Марковка – пять, Меловое – одно, Новоайдар – пять, Новопсков – три, Попасная – шесть, Сватово – одиннадцать, Станица Луганская – девять, Старобельск – шесть.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 131 случаях.

Выздоровели – 26356 (26 за последние сутки), лечатся – 773 (156 – стационарно, 617 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1195 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1146.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,2 (при пороговом уровне 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 45-летняя женщина из Станицы Луганской и 62-летняя женщина из Старобельска.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 1002 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 августа (9:00) в Украине 2278171 подтвержденный случай COVID-19, из них 53 566 летальных, 2203429 человек выздоровели. Всего проведено 11880472 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 1581 новый случай; летальных – 45; осуществлено 52427 тестирований; выздоровели 1269 человек.