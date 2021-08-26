Печать визиток и другой полиграфической продукции

Типография «Успех Принт» в Запорожье предлагает услуги полиграфии. Здесь можно заказать печать визиток, листовок, буклетов. Такая продукция нужна представителям бизнеса, узким специалистам, которые планируют продвигать свои услуги. Высокое качество печати гарантировано, благодаря использованию качественного оборудования. Сроки выполнения заказа оговариваются индивидуально, они зависят от объема, загруженности типографии.

Особенности печати визиток

Визитка – именная карточка с краткой информацией о ее владельце. На лицевой и обратной стороне указывают следующие сведения:

имя владельца;

должность или сфера деятельности;

контактная информация.

Дополнительно можно указать перечень предоставляемых услуг. На обратной стороне обычно наносят логотип компании или тематическое изображение. Дизайн визитки разрабатывается индивидуально. Вы можете воспользоваться одним из множества бесплатных шаблонов или заказать разработку дизайн-макета у специалиста. Размер визитной карточки стандартный.

Визитка – элемент высокого статуса ее владельца. В мире высоких технологий можно обменяться номерами телефонов в мессенджере, но бумажная визитка остается обязательным атрибутом любого делового человека. Вы можете заказать партию небольшим тиражом и обратиться снова в типографию, когда визитки закончатся.

Оформить заказ можно онлайн. Отправьте менеджеру дизайн-макет в электронном виде, всю информацию, которая должна быть нанесена на карточку, укажите количество единиц такой полиграфической продукции.

Технологии печати

Важно выбрать подходящий материал. Традиционно визитные карточки печатают на плотном картоне с ламинацией или без нее, но некоторые заказчики выбирают для этих целей пластик. Он долговечный, не боится влаги, солнечных лучей, но печать на таких материалах стоит дороже. Менеджер расскажет обо всех вариантах печати, покажет образцы, чтобы вы могли сделать обоснованный выбор.

В типографии используют технологии лазерной печати. При помощи такого оборудования можно выполнять большие по объему заказы в короткие сроки. Другие услуги полиграфии тоже доступны в «Успех Принт». Уточните у менеджера, какие еще виды продукции здесь можно заказать. Компания работает в Запорожье, есть курьерская доставка готовых заказов по городу. В другие регионы отправка возможна транспортными компаниями. На всю выпускаемую продукцию распространяется гарантия, вероятность брака при печати минимальная.