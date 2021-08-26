Айфон 8 – особенности

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В современном мире айфоны пользуются невероятной популярностью. И среди разнообразия моделей, многие обращают внимание на более старые – айфоны 8. Вы сможете купить айфон 8, бывший в употреблении, ознакомившись с широким ассортиментом на сайте BIG MAG в удобное для вас время.


Эти айфоны пополнили линейку Apple смартфонов еще в 2017 году. И несмотря на то, что с этого времени модельный ряд известного бренда значительно расширился, многие предпочитают именно эти, старые модели, с доступной ценой и прекрасной функциональностью, компактной сборкой.

Здесь 4. 7-дюймовый экран, доступна функция TrueTune, корректирующая баланс белого, перед этим идентифицируя интенсивность света вокруг. В результате яркость значительно улучшается. Даже при плохом освещении текст можно будет читать без затруднений, не напрягая глаза.

Вместо стеклянного, в этих моделях алюминиевый корпус.

Благодаря процессору А11 Bionic, удается выполнять разные задачи на высокой скорости. Производительность данного чипа достаточно высока, увеличена и скорость работы графического процессора по сравнению с предыдущими моделями.

Здесь доступно использование беспроводной подзарядки. Сам процесс зарядки устройства не займет много времени. Благодаря оперативному заряду, удается возобновлять до пятидесяти процентов емкости батареи буквально за полчаса.

АКБ айфона рассчитана на пятьсот полных циклов зарядки и разрядки. И если устройство достигает этого показателя, то пришло время заменить аккумулятор.

Айфон восьмой оснащен двенадцатипиксельной задней камерой и семипиксельной передней. Благодаря оптической стабилизации и широкому цветовому диапазону, становится возможным делать качественные фотоснимки и видеозаписи.

Из достоинств iPhone 8 стоит выделить мощный процессор, качественные камеры и беспроводную подзарядку. А еще – доступные цены.

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