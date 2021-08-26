Айфон 8 – особенности

В современном мире айфоны пользуются невероятной популярностью. И среди разнообразия моделей, многие обращают внимание на более старые – айфоны 8. Вы сможете купить айфон 8, бывший в употреблении, ознакомившись с широким ассортиментом на сайте BIG MAG в удобное для вас время.

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Эти айфоны пополнили линейку Apple смартфонов еще в 2017 году. И несмотря на то, что с этого времени модельный ряд известного бренда значительно расширился, многие предпочитают именно эти, старые модели, с доступной ценой и прекрасной функциональностью, компактной сборкой.

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Здесь 4. 7-дюймовый экран, доступна функция TrueTune, корректирующая баланс белого, перед этим идентифицируя интенсивность света вокруг. В результате яркость значительно улучшается. Даже при плохом освещении текст можно будет читать без затруднений, не напрягая глаза.

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Вместо стеклянного, в этих моделях алюминиевый корпус.

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Благодаря процессору А11 Bionic, удается выполнять разные задачи на высокой скорости. Производительность данного чипа достаточно высока, увеличена и скорость работы графического процессора по сравнению с предыдущими моделями.

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Здесь доступно использование беспроводной подзарядки. Сам процесс зарядки устройства не займет много времени. Благодаря оперативному заряду, удается возобновлять до пятидесяти процентов емкости батареи буквально за полчаса.

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АКБ айфона рассчитана на пятьсот полных циклов зарядки и разрядки. И если устройство достигает этого показателя, то пришло время заменить аккумулятор.

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Айфон восьмой оснащен двенадцатипиксельной задней камерой и семипиксельной передней. Благодаря оптической стабилизации и широкому цветовому диапазону, становится возможным делать качественные фотоснимки и видеозаписи.

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Из достоинств iPhone 8 стоит выделить мощный процессор, качественные камеры и беспроводную подзарядку. А еще – доступные цены.

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