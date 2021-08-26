В Лисичанске угнанную “копейку” нашли возле кладбища: авто сгорело

23 августа в полицию г. Лисичанск обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный ночью незаконно завладел ее автомобилем «ВАЗ 2101».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В результате отработки сообщения, полицейские обнаружили полностью сгоревший автомобиль у кладбища по ул. Курганная.



Установлено, что к угону причастен 23-летний ранее судимый местный житель, который знаком с владелицей автомобиля. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия и мотивы преступления.



Данный факт зарегистрирован и внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

После получения Акта о пожаре от специалистов ГСЧС будет принято решение о предоставлении квалификации действий правонарушителя относительно возможного поджога авто.

Угонщику грозит наказание до 8 лет лишения свободы. После объявления мужчине о подозрении будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.