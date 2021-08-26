В Северодонецке пройдет забег «Шаную воїнів, біжу за героїв України»

28 августа в Северодонецке состоится Всеукраинский патриотический забег в память о погибших воинах «Шаную воїнів, біжу за героїв України».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Забег «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – уважение к погибшим воинам АТО и ООС и благодарность военнослужащим и их семьям.



Начало в 9:00. Сбор участников – площадь Победы (пр. Центральный, 59).



К спортивному мероприятию могут присоединиться бегуны-любители, воспитанники спортивных школ, представители областных и городских организаций спортивной направленности, Луганской облгосадминистрации, военнослужащие и силовых ведомств.



Каждый участник должен пробежать дистанцию ​​с закрепленным на футболке именем знакомого или незнакомого человека, который отдал жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.



Организаторы – управление молодежи и спорта облгосадминистрации, Департамент массовых коммуникаций облгосадминистрации и отдел в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины.