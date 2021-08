Паралимпиада в Токио: в первый день украинцы завоевали 8 медалей

Паралимпийская сборная Украины ударно стартовала на Играх в Токио. В первый соревновательный день украинские спортсмены завоевали 8 наград, включая одну золотую медаль.

Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады-2020, пишет Телеграф.

Медаль высшей пробы добыла для Украины пловчиха Елизавета Мерешко, которая триумфовала в заплыве на дистанции 50 м в/c в классе S6.

Paralympic records getting smashed all over the pool 💥



Yelyzaveta Mereshko takes #Gold in the Women's 50m Freestyle – S6 in a time of 33.11 for #UKR#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics