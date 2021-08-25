Паралимпиада в Токио: в первый день украинцы завоевали 8 медалей

Паралимпийская сборная Украины ударно стартовала на Играх в Токио. В первый соревновательный день украинские спортсмены завоевали 8 наград, включая одну золотую медаль.
Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады-2020, пишет Телеграф.
Медаль высшей пробы добыла для Украины пловчиха Елизавета Мерешко, которая триумфовала в заплыве на дистанции 50 м в/c в классе S6.
Paralympic records getting smashed all over the pool 💥— Paralympic Games (@Paralympics) August 25, 2021
Yelyzaveta Mereshko takes #Gold in the Women's 50m Freestyle – S6 in a time of 33.11 for #UKR#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics
Серебряные награды выиграли:
Артем Манько (фехтование на колясках, сабля, категория А),
Елена Федота (фехтование на колясках, сабля, категория А),
Антон Коль (плавание, 100 м на спине, класс S1),
Максим Крипак (плавание, 50 м в/c, класс S10),
Алексей Вирченко (плавание, 100 м баттерфляй, класс S13).
“Бронзу” 25 августа добыли:
Анна Гонтар (плавание, 50 м в/c, класс — S6),
Евгения Бреус (фехтование на колясках, сабля, категория А).
Таким образом, сборная Украины на данный момент занимает 5-е общекомандное место в медальном зачете. На первом месте расположилась Австралия (6 золотых наград), вторая позиция у Китая (5 золотых), а третье место за командой паралимпийского комитета России (3 “золота”). К слову, по количеству наград украинцы занимают второе место.