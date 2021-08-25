В Попасной открыли мемориальную доску Темуру Юлдашеву

В Попасной открыли мемориальную доску участнику АТО, командиру батальона патрульной службы милиции особого назначения «Тимур», мастеру спорта международного класса по пауэрлифтингу Темуру Юлдашеву, погибшему 24 августа 2014.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Посмертно он награжден орденом «За мужество» III степени, орденом «Народный Герой Украины».

Доска расположена на здании Попаснянской детско-юношеской спортивной школы.

Недавно это заведение стало носить имя героя, а в День Независимости Украины там установили мемориальную доску.

Участие в мероприятии приняли председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, командир 24-й ОМБ имени короля Даниила полковник Сергей Поступальский, военный комиссар Северодонецкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, подполковник Владимир Щебец, председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко, начальник управления молодежи и спорта облгосадминистрации Антон Волохов, руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов, делегация из Львовской области.

Память Темура Юлдашева, погибших военных и добровольцев почтили минутой молчания.

За мужество, высокий патриотизм, преданное служение украинскому народу и государству, добросовестное выполнение задач по защите независимости и территориальной целостности Украины и по случаю 30-й годовщины Независимости Украины руководители области и района наградили юбилейной медалью «30 лет Независимости Украины» Сергея Поступальского, Владимира Щебеца и других военнослужащих Вооруженных Сил Украины.