На День Независимости сватовские мастерицы представили вышитую карту Украины. ФОТО

Ко Дню Независимости мастерицы Сватовской громады вышили пазл в виде карты Украины, который был презентован на празднике в Сватовском городском сквере отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

“Каждая деталь пазла – регион Украины с вышитым кодом нации, ведь детали и тематика орнамента вышивок отличаются в зависимости от исторического региона Украины. Мастера говорят о вышивании как о процессе подъема и духовного роста: украинская женщина вкладывала в него не только красоту, но и тонкий духовный символьный смысл, закладывала знаки региона и своего рода. Это настоящий художественный шедевр, наше богатство и самобытность”, – сказано в сообщении.

Ранее местное издание “Сватове.city” писало, что двухметровую карту Украины будут вышивать 15 мастериц из сватовского клуба “Берегиня”. Эту идею они предложили реализовать к 30-летию Независимости Украины в День вышиванки.

В основе вышитой карты Украины – деревянная основа, состоящая из отдельных кусочков-регионов. Каждая территория этой карты вышита тем орнаментом, который присущ тому или иному региону – и по содержанию, и по цветам.