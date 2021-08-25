28 августа в Кременной отпразднуют День города: афиша

В Кременной в эту субботу, 28 августа, состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

❗ Что в программе?

-в 10:00 – спортивные соревнования (спортплощадка Института физической культуры и спорта);

-в 17:00 – праздничная развлекательная программа (площадь Красная);

-в 18:00 – фотовыставка, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, продукция пчеловодов, “Феерия арбуза”, праздник пива, игровые локации для детей и фотозона (парк за Домом культуры);

-в 19:00 – торжества по случаю Дня города. Гость праздника – Павел Зибров.

Праздничная дискотека