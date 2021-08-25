Стало известно имя бойца ООС, погибшего в День Независимости

Российско-оккупационные войска цинично обстреляли позиции ВСУ в День Независимости. Вражеская атака унесла жизни украинского защитника Александра Аксенова.

Об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Антикор.

“Печальная весть с Востока … В зоне проведения ООС погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость приобретается … К сожалению, такой болезненной ценой. Светлая память Герою! “- говорится в сообщении.

Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.