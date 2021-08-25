В Сватово водитель иномарки снес столб, чужой забор и оставил без электричества 100 домов

Автопроисшествие произошла вчера, 24 августа, около 19 часов вечера на улице Веселая г. Сватово. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Сватовского районного отдела полиции, медики и спасатели.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Предварительно полицейские установили, что 66-летний водитель автомобиля «Opel» не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате автомобиль перевернулся на бок и влетел на территорию частного домовладения.

В результате ДТП обесточены около 100 частных домов и один магазин. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Водитель госпитализирован в районную больницу для оказания медицинской помощи и установления степени полученных телесных повреждений. Кроме этого, у него взята кровь на проверку состояния опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».