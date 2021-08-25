Кабмин внес изменения в правила пограничного режима в районах, прилегающих к админграницам и линии разграничения с ВОТ

Правительством внесены изменения в некоторые постановления Кабинета Министров Украины, регламентирующих вопросы пограничного режима в контролируемых пограничных районах.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Изменения были инициированы Администрацией Госпогранслужбы Украины с целью эффективного реагирования на современные угрозы на государственной границе и в контролируемых пограничных районах. Также нововведения помогут привести нормативно-правовые акты Кабинета Министров Украины с требованиями постановления Верховной Рады, в связи с изменением административных территорий районов, непосредственно прилегающих к государственной границе. Кроме этого, внесенные изменения создают условия для эффективного мониторинга надводной обстановки и реализации гражданами конституционного права на отдых.
В частности, по решению Правительства актуализирован перечень городов и районов (см. ниже), на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы. Изменено ширину приграничной полосы, которая составит 5 километров вдоль всей сухопутной границы. Ранее ширина пограничной полосы была больше и устанавливалась в пределах прилегающих к государственной границе территорий поселковых и сельских советов.
Установлены определенные режимные правила в районах, прилегающих к административной границе между Херсонской областью и ВОТ Автономной Республикой Крым. Среди прочего они будут определять правила въезда, пребывания, проживания и передвижения лиц, производства работ, проведения собраний, митингов, шествий и демонстрации, спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий и тому подобное.
Также режимные нововведения распространяются на районы, прилегающие к линии разграничения в Донецкой и Луганской областях на период проведения операции Объединенных сил.
В принятом документе уточнен вопрос о выходе в местах массового отдыха населения на водных объектах судов и плавсредств, не подлежащих регистрации и надзору классификационного общества, в территориальное море и внутренние воды Украины и условий эксплуатации объектов базирования в контролируемых пограничных районах. Также определен порядок посадки и высадки пассажиров на средства для развлечений на воде и маломерные суда, которые буксируют, в местах массового отдыха населения на воде.
Также Правительство определило режимные ограничения на использование летательных аппаратов в контролируемых пограничных районах за пределами аэродромов, вертодромов или взлетно-посадочных площадок. Об использовании летательных аппаратов их владельцы, эксплуатанты должны проинформировать подразделение Госпогранслужбы не позднее чем за 30 минут до взлета и сразу после посадки.
ПЕРЕЧЕНЬ
городов и районов, на территории которых устанавливаются
контролируемые пограничные районы:
Автономная Республика Крым:
Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский районы;
Винницкая область:
Могилев-Подольский, Тульчинский районы;
Волынская область:
Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский районы;
Донецкая область:
Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Мариупольский районы;
Житомирская область:
Коростенский район,
Закарпатская область:
Береговский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский районы;
Запорожская область:
Бердянский, Мелитопольский районы
Ивано-Франковская область:
Верховинский район,
Киевская область:
Вышгородский район,
Луганская область:
Довжанский, Ровеньковский, Сватовский, Старобельский, Счастьенский районы;
Львовская область:
Львовский, Самборский, Червоноградский, Яворивский районы;
Николаевская область:
Николаевский район,
Одесская область:
Белгород-Днестровский, Белгородской, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский районы;
Ровенская область:
Варашский, Сарненский районы;
Сумская область:
Конотопский, Ахтырский, Сумской, Шосткинский районы;
Харьковская область:
Богодуховский, Купянский, Харьковский, Чугуевский районы;
Херсонская область:
Генический, Скадовский районы;
Черновицкая область:
Вижницкий, Днестровский, Черновицкий районы;
Черниговская область:
Корюковский, Новгород-Северский, Черниговский районы;
г. Севастополь.