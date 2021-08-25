Кабмин внес изменения в правила пограничного режима в районах, прилегающих к админграницам и линии разграничения с ВОТ

Правительством внесены изменения в некоторые постановления Кабинета Министров Украины, регламентирующих вопросы пограничного режима в контролируемых пограничных районах.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Изменения были инициированы Администрацией Госпогранслужбы Украины с целью эффективного реагирования на современные угрозы на государственной границе и в контролируемых пограничных районах. Также нововведения помогут привести нормативно-правовые акты Кабинета Министров Украины с требованиями постановления Верховной Рады, в связи с изменением административных территорий районов, непосредственно прилегающих к государственной границе. Кроме этого, внесенные изменения создают условия для эффективного мониторинга надводной обстановки и реализации гражданами конституционного права на отдых.

В частности, по решению Правительства актуализирован перечень городов и районов (см. ниже), на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы. Изменено ширину приграничной полосы, которая составит 5 километров вдоль всей сухопутной границы. Ранее ширина пограничной полосы была больше и устанавливалась в пределах прилегающих к государственной границе территорий поселковых и сельских советов.

Установлены определенные режимные правила в районах, прилегающих к административной границе между Херсонской областью и ВОТ Автономной Республикой Крым. Среди прочего они будут определять правила въезда, пребывания, проживания и передвижения лиц, производства работ, проведения собраний, митингов, шествий и демонстрации, спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий и тому подобное.

Также режимные нововведения распространяются на районы, прилегающие к линии разграничения в Донецкой и Луганской областях на период проведения операции Объединенных сил.

В принятом документе уточнен вопрос о выходе в местах массового отдыха населения на водных объектах судов и плавсредств, не подлежащих регистрации и надзору классификационного общества, в территориальное море и внутренние воды Украины и условий эксплуатации объектов базирования в контролируемых пограничных районах. Также определен порядок посадки и высадки пассажиров на средства для развлечений на воде и маломерные суда, которые буксируют, в местах массового отдыха населения на воде.

Также Правительство определило режимные ограничения на использование летательных аппаратов в контролируемых пограничных районах за пределами аэродромов, вертодромов или взлетно-посадочных площадок. Об использовании летательных аппаратов их владельцы, эксплуатанты должны проинформировать подразделение Госпогранслужбы не позднее чем за 30 минут до взлета и сразу после посадки.

ПЕРЕЧЕНЬ

городов и районов, на территории которых устанавливаются

контролируемые пограничные районы:

Автономная Республика Крым:

Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский районы;

Винницкая область:

Могилев-Подольский, Тульчинский районы;

Волынская область:

Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский районы;

Донецкая область:

Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Мариупольский районы;

Житомирская область:

Коростенский район,

Закарпатская область:

Береговский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский районы;

Запорожская область:

Бердянский, Мелитопольский районы

Ивано-Франковская область:

Верховинский район,

Киевская область:

Вышгородский район,

Луганская область:

Довжанский, Ровеньковский, Сватовский, Старобельский, Счастьенский районы;

Львовская область:

Львовский, Самборский, Червоноградский, Яворивский районы;

Николаевская область:

Николаевский район,

Одесская область:

Белгород-Днестровский, Белгородской, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский районы;

Ровенская область:

Варашский, Сарненский районы;

Сумская область:

Конотопский, Ахтырский, Сумской, Шосткинский районы;

Харьковская область:

Богодуховский, Купянский, Харьковский, Чугуевский районы;

Херсонская область:

Генический, Скадовский районы;

Черновицкая область:

Вижницкий, Днестровский, Черновицкий районы;

Черниговская область:

Корюковский, Новгород-Северский, Черниговский районы;

г. Севастополь.