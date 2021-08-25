Мошенники выманили у жителей Луганщины более 18 тысяч гривен

В течение праздничных дней 5 жителей Луганщины стали жертвами мошенников и потеряли более 18 тысяч гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, в полицию Лисичанска поступило сообщение сотрудника банка о том, что неизвестный с электронного адреса клиента банка разослал сообщение с просьбой одолжить деньги на карточку, которая была потеряна клиентом, в результате чего на указанный банковский счет произошло зачисление 1500 гривен от неизвестного лица

Пенсионерка из г. Попасная стала жертвой схемы «Родственник в беде». Женщине позвонила неизвестная, представившийся ее дочерью и сообщила, что она задержана из-за причинения телесных повреждений другой женщине и для решения вопроса о непривлечении к ответственности нужны деньги, которые необходимо перечислить на банковскую карту. Пенсионерка согласилась и перечислила 11 500 гривен на указанный аферистами счет. После чего узнала, что с ее дочерью ничего не случилось.

Житель Лисичанска зарегистрировался на сайте по выдаче быстрых онлайн кредитов, где указал реквизиты банковской карты, однако ознакомившись с условиями кредитования, отказался от дальнейшего оформления, после чего с его карточки произошло списание в сумме 3477 гривен.

Жительница Кременной разместила объявление о продаже товара на сайте «OLX», после чего с ней связался потенциальный покупатель и прислал ей ссылку на фишинговый сайт для получения оплаты, где женщина ввела все реквизиты банковской карты, после чего с ее счета произошло списания в сумме 1050 гривен

В г. Лисичанск неизвестный мужчина рассчитался в аптеке купюрой 1000 гривен без водяных знаков.

Полиция обращается к гражданам быть более ответственными в отношении собственных сбережений! Не перечисляйте деньги по требованию неизвестных вам лиц! Всегда проверяйте услышанную информацию о ваших близких! Не вводите реквизиты карты на неизвестных сайтах! Проверяйте деньги перед тем, как отдать товар или сдачу!