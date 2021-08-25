Украинцам из ВОТ сообщили, что им делать с российскими паспортами после деоккупации

Жители оккупированных районов Донбасса получают российские паспорта вынужденно, поэтому, когда эта территория вернется под контроль Украины, они смогут отказаться от этих документов без всех последствий. В этом заверила участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

Она отметила, что в соответствии с разработанным законопроектом, будет действовать переходный период, чтобы «разобраться и с документами на неподконтрольных территориях и установить там украинскую власть».

«Все, кто хотят остаться гражданами Украины, останутся ими. А те, кто получил российский паспорт, могут быть гражданами России», — заявила член ТКГ в эфире телеканала Украина 24, отметив, что проблема есть только с тем, чтобы эти территории были освобождены, пишут fakty.ua

Напомним, после массовой раздачи паспортов РФ на оккупированном Донбассе новоиспеченных обладателей российских документов уже планируют привлечь к голосованию на выборах в Госдуму. Голосование состоится 19 сентября, а жители ОРДЛО в день выборов будут либо приравнены к населению Ростовской области, либо же получат возможность проголосовать онлайн.