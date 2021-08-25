В Северодонецке состоится Всеукраинский марш за права животных

В воскресенье, 5 сентября, в 12:00 в Северодонецке, по инициативе гуманистического движения UAnimals состоится главное зоозащитное событие Украины, которая стартует на площади Мира.

Об этом сообщается на страничке мероприятия в соцсети Фейсбук.

“Хватит игнорировать страдания животных! Хватит издевательств! Хватит эксплуатации! Хватит откладывать гуманность!

Мы не имеем права молчать и искать оправдания для бездействия, поэтому уже 5 сентября выйдем на марш, чтобы защитить животных. Будущее Украины зависит от нас. И мы должны бороться за то, чтобы это будущее было гуманным. Нам хватит решимости и уверенности, чтобы остановить жестокость и издевательства над животными. Защита слабых – дело сильных!”, – сказано в сообщении.

Как известно, ежегодно Всеукраинский марш за животных объединяет тысячи людей по всей Украине, которые выступают за цирк без животных, запрет пушных ферм, притравочных станций, контактных зоопарков и дельфинариев, спасение животных от жестокого обращения и защиту их прав на всеукраинском уровне.



Организаторы марша подчеркивают важные моменты:

“Марш за животных проводится с соблюдением всех карантинных норм – не забывайте брать с собой маски и сохранять дистанцию.

Просим не брать с собой животных, которые могут испытать стресс в толпе. Воздержитесь от того, чтобы приносить кошек и других животных. Собаки легче переносят большое количество людей, но учитывайте индивидуальный характер и потребности животного.

Если вы приходите на марш с собакой, возьмите воду для нее, а также пакеты для уборки.

Всеукраинский марш за права животных является гуманистической и зоозащитной, но не политической акцией, поэтому просим участников воздержаться от партийной символики и лозунгов”