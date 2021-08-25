Украинцы смогут получать по две пенсии: подробности

В Украине с 2023 года заработает накопительная пенсионная система. Отчисления будут обязательными для всех действующих сотрудников, и в результате появится возможность получать выплаты и с действующей солидарной системы, и с накопительной.

Об этом сообщается в материале ТСН.

Как ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на первом этапе такие пакеты могут быть введены для работников ключевых бюджетных предприятий для испытаний такой системы, однако конечной целью является полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом.

Для начала разберем, чем отличаются солидарная, накопительная и смешанная пенсионные системы:

Солидарная. Платим налоги, а государство из них выплачивает пенсии. Эта система доминирует в Украине. Она работает по принципу, что украинцы, которые работают, фактически содержат пенсионеров за счет пенсионных взносов.

Платим налоги, а государство из них выплачивает пенсии. Эта система доминирует в Украине. Она работает по принципу, что украинцы, которые работают, фактически содержат пенсионеров за счет пенсионных взносов. Накопительная. В этом случае накопленные средства являются собственностью пенсионера. Украинец может оставить средства в наследство и воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения.

В этом случае Украинец может оставить средства в наследство и воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения. Смешанная. Это когда балансируют первый и второй варианты одновременно. Смешанная система в Украине считается действующей, но, по данным Минсоцполитики Украины, добровольные пенсионные накопления имеют меньше миллиона человек — это около 9% от количества застрахованных наемных работников.

Что и зачем предлагают изменить

Главное, что предлагают изменить, — это право собственности. Сейчас работающие люди “сбрасываются” деньгами, а государство их выплачивает в виде пенсий. Оплачивая социальные взносы, работающие люди приобретают страховой стаж, который влияет на размер их будущей пенсии, но в свою собственность ничего не получают. Поэтому их будущая пенсия на самом деле зависит от того, сколько взносов будут платить в будущем другие люди, от того, сколько таких людей.

Накопительную пенсию будут выплачивать дополнительно к солидарной но не уменьшать ее размер. Выплаты из накопительной системы могут быть пожизненными, одноразовыми и на определенный срок. Если средств накопится много (больше, чем нужно для пожизненной пенсии) — то остальные средства человек может получить единовременно, или также направить в страховую компанию.

В отдельных ситуациях пенсионные накопления можно будет использовать до выхода на пенсию, в любом возрасте. К примеру, на лечения в случае критического состояния здоровья, в том числе и на лечение родственников. Также человек сможет забрать свои пенсионные накопления в условиях выезда на постоянное место жительства в другую страну.

По мнению министра социальной политики Марины Лазебной, если удастся внедрить накопительную систему — можно увеличить среднюю пенсию от 3,7 до 7 тыс. грн. Даже в условиях небольших взносов 4% от заработной платы.

Например все расчеты проведены в связи с в актуальными ценами. Построена модель для человека, который: