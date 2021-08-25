Новые случаи COVID-19 выявили в Лисичанске и Попасной

Лабораторно подтверждено восемь новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – семь, Попасная – одно.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 038 случаях.

Выздоровели – 26330 (12 за последние сутки), лечатся – 708 (156 – стационарно, 552 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1192 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1143.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11,5 (при пороговом уровне 60).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 1000 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 25 августа (9:00) в Украине 2276590 подтвержденных случаев COVID-19, из них 53 521 летальный, 2202160 человек выздоровели. Всего проведено 11857352 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 727 новых случаев; летальных – 20; осуществлено 26204 тестирования; выздоровели 382 человека.