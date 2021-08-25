Жителей Луганщины отметили государственными наградами

Об этом говорится в Указе Президента Украины Владимира Зеленского № 406/2021 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины».

За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-й годовщины независимости Украины отмечено многих украинцев. Среди них и жители Луганщины, пишет пресс-служба ЛОВГА.

Так, орденом княгини Ольги III степени награждена начальница службы по делам детей Лисичанской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Светлана Логвиненко и заведующая сектором аппарата Луганской областной государственной администрации Ирина Тульнова.

Присвоен ряд почетных званий: «Заслуженный энергетик Украины» – старшему мастеру производственного участка Белокуракинского участка общества «Луганское энергетическое объединение» Сергею Хмеленко, «Заслуженный работник культуры Украины» – директору коммунального учреждения «Луганский областной центр учебно-методической работы, культурных инициатив и киноискусства »Ларисе Железовской, «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины»- председателю правления частного предприятия« КАУТ» Валерию Кауту.

Поздравляем!