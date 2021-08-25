Полиция: на Луганщине не зафиксировали нарушений общественного порядка во время празднования Дня Независимости

Безопасность жителей и гостей региона во время мероприятий, посвященных 30 годовщине Независимости Украины обеспечивали более 1000 полицейских и нацгвардейцев.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Всего 24 августа на территории Луганщины состоялось 31 массовое мероприятие, участие в которых приняли около 8 тысяч граждан. Нарушений общественного порядка во время мероприятий не зафиксировано.

Полиция Луганщины как всегда рядом и готова обеспечить безопасность граждан, поэтому правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме.