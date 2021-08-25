В Новодружеске в ДТП пострадал мотоциклист

Этим утром, 25 августа, на перекрестке улиц Мира и Гоголя столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и мотоцикл Днепр.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



По предварительной информации гражданин, управляя мотоциклом и двигаясь по второстепенной дороге обозначенной соответствующими дорожными знаками, не предоставил преимущества в движении водителю автомобиля Volkswagen.



В результате ДТП 19-летний мужчина, управлявший мотоциклом без одетого мотошлема, с травмами госпитализирован медиками в Лисичанскую городскую больницу.



Патрульные установили, что гражданин сел за руль мотоцикла, не имея водительского удостоверения. Для дальнейшего детального установления обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.