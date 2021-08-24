На Донбассе военные, волонтеры и местные жители запустили в сторону оккупированного Донбасса сине-желтые флаги. ФОТО

Ко Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины военные Объединенных сил в Донецкой и Луганской совместно с местными жителями и волонтерами запустили в сторону оккупированных территорий сине-желтые флаги.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Украинские флаги запускали с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье. Таким оригинальным способом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией.



“В одной из механизированных бригад, которая присоединилась к акции, военнослужащие рассказали, что оккупанты отреагировали на флаги мгновенно. Из радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем им это не удалось”, – сказано в сообщении.



В штабе добавили, что подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи.