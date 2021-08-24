62 новых случая COVID-19 выявили на Луганщине

Лабораторно подтверждено 62 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – одиннадцать, Северодонецк – десять, Кременная – одно, Беловодск – три, Белокуракино – два, Марковка – семь, Новопсков – девять, Попасная – четыре, Сватово – пять, Станица Луганская – десять.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 030 случаев.

Выздоровели – 26316 (19 за последние сутки), лечатся – 714 (146 – стационарно, 568 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1192 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1141.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,9 (при пороговом уровне 91,47).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 47-летний мужчина и 71-летняя женщина из Северодонецка, 61-летняя женщина из Кременной, 84-летний мужчина из Попасной и 71-летний мужчина из Станицы Луганской.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 1000 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 августа (9:00) в Украине 2275863 подтвержденных случаев COVID-19, из них 53 501 летальных, 2201778 человек выздоровели. Всего проведено 11844497 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 692 новых случая; летальных – 27; осуществлено 35858 тестирований; выздоровели 245 человек.