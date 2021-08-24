На Луганщине в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в ночное время суток в Горском. Двое несовершеннолетних получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу г. Лисичанска. Угрозы их жизни нет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

22 августа, в 22.15 в полицию позвонил 16-летний житель г. Золотое и сообщил о ДТП, произошедшего неподалеку перекрестка ул. Совхозной и ул. Комарова.

На месте происшествия правоохранители установили, что 16-летний заявитель вместе с 17-летней пассажиркой двигался по ул. Комарова на мопеде. Во время выполнения обгона, транспортное средство «Chevrolet» под управлением 68-летнего местного жителя, начал маневр – поворот влево.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Транспортные средства изъяты, назначен ряд экспертиз, устанавливаются свидетели происшествия.