До +32 градусов тепла: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

24 августа на территории Луганской области будет преобладать 4-5 класс пожарной опасности, 25-26 августа будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

по Луганской области

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +12 .. + 17 0 , днем +25 .. + 30 0 .

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +14 .. + 16 0 , днем +27 .. + 29 0 .

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +14 .. + 16 0 , днем +28 .. + 30 0 .

Прогноз погоды на 25 – 28 августа 2021

25.08. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +12 .. + 17 0 , днем +27 .. + 32 0 .

26.08. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +12 .. + 17 0 , днем +27 .. + 32 0 .

27.08. Облачно с прояснениями. Ночью дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью +13 .. + 18 0 , днем +27 .. + 32 0 .

28.08. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью +13 .. + 18 0 , днем +27 .. + 32 0 .