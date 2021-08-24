До +32 градусов тепла: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

24 августа на территории Луганской области будет преобладать 4-5 класс пожарной опасности, 25-26 августа будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.
по Луганской области
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +12 .. + 17 0 , днем +25 .. + 30 0 .
по городу Северодонецк
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +14 .. + 16 0 , днем +27 .. + 29 0 .
по городу Луганск
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +14 .. + 16 0 , днем +28 .. + 30 0 .
Прогноз погоды на 25 – 28 августа 2021
25.08. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +12 .. + 17 0 , днем +27 .. + 32 0 .
26.08. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +12 .. + 17 0 , днем +27 .. + 32 0 .
27.08. Облачно с прояснениями. Ночью дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью +13 .. + 18 0 , днем +27 .. + 32 0 .
28.08. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью +13 .. + 18 0 , днем +27 .. + 32 0 .