В Северодонецке мужчина, которого нашли на улице с травмами, умер в больнице

20 августа, в 01.06, в полицию поступило сообщение медработника о госпитализации неизвестного мужчины, в бессознательном состоянии с телесными повреждениями.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, оперативники и руководство полиции.

Предварительно установлено, что в 23:40 на спец линию «103» позвонила местная жительница, которая обнаружила потерпевшего у д. 30 по бульвару Дружбы Народов.

23-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» (повлекшее смерть потерпевшего).

Сейчас для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа по раскрытию тяжких преступлений, в состав которой вошли профессиональные правоохранители как местного подразделения, так и Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Полицейскими принимаются исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, совершившего правонарушение. В тома числе проводится мониторинг сети интернет для выявления информации, которая поможет в раскрытии преступления. Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация об этом событии или вы стали свидетелем преступления, обратитесь в Главное управление Национальной полиции в Луганской области по адресу: г.. Северодонецк ул. Вилесова, 1. Телефон Дежурной части (066) 920 84 57 или в Северодонецкое районное управление полиции по адресу: г.. Северодонецк, ул. Партизанская, 16. по телефонам: (06452) 4-41-30, (095) 234 57 37 или 102!