В Украине планируют упростить получение первого паспорта для 14-летних детей из ВОТ

В Украине работают над упрощением процедуры получения первого украинского паспорта для детей с временно оккупированных территорий, которым исполняется 14 лет.

Об этом во время дискуссии на тему “Реинтеграция Крыму: через права человека и устойчивое развитие” заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий премьер-министра Алексей Резников, передает УНН.

“Мы привлекаем детей с оккупированных территорий в высшие учебные заведения, упрощаем доступ к государственным услугам и сервисам также. В частности, мы работаем над упрощением процедуры получения первого украинского паспорта для детей с временно оккупированных территорий, которым исполняется 14 лет”, – заявил Резников.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина планирует активизировать сотрудничество с организациями украинцев, которые вынуждены были уехать из оккупированного полуострова, и призвали партнеров обратить особое внимание на это направление, поддержать его на международном уровне.