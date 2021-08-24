В ДТП на Луганщине погиб мотоциклист

Вчера, 23 августа, в 06.34, в полицию Старобельска поступило сообщение о том, что в селе Курячевка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Выездом на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что 27-летний водитель мотоцикла «Forte», двигаясь по автомобильной дороге Белокуракино – Старобельск, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ 2102» под управлением 70-летнего мужчины.

От полученных телесных повреждений водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда врачей скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля от помощи медиков отказался.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Продолжается досудебное следствие.