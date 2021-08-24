Парад в честь 30-летия Независимости Украины: трансляция

Торжественный военный парад ко Дню Независимости Украины стартовал на улице Крещатик в центре Киева, передает корреспондент УНН.

Сейчас на Майдан Независимости прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.

Перед началом шествия военных на парад прибыли и почетные иностранные гости. Среди них: председатель сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил, президент национального совета федерального собрания Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, президент Республики Северная Македония Стево Пендаровский, президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Литовской Республики Гитанас Науседа с женой, президент Польши Анджей Дуда, глава Латвийской Республики Эгилс Левитс и другие.

На парад прибыл также и Вселенский патриарх Варфоломей.

В ложе для высоких гостей присутствуют также украинские чиновники, члены правительства, некоторые предыдущие президенты Украины, в частности Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Отметим, что в параде кроме украинских военнослужащих участвуют и иностранные военные, в частности из Эстонии, Латвии и Литвы. Польское войско на параде представляют летчики.

Также участие в мероприятиях принимает оркестр ВВС США в Европе (USAFE) и американские военные с Совместной многонациональной учебной группы-Украина (JMTG-U). Кроме того, в авиационной части парада в 12:00, как ожидается, пролетят, в частности, KC-135 Стратотанкер ВВС США и P-8 Посейдон ВМС США.