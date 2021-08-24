В результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, НВФ открывали огонь у Водяного, Марьинки, а у Широкино с помощью БПЛА типа «квадрокоптер» осуществляли дистанционное минирование территории.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.





На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.



По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

