Волонтерский десант из Львова и жители Станицы Луганской высадили “Львовский гай”. ФОТО

В честь Дня Государственного Флага Украины более 300 жителей Станицы Луганской вместе с волонтерским десантом из Львова высадили “Львовский гай”. Его они посвятили Героям легендарного блокпоста “Сталинград”.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Львовского областного совета и волонтер Александр Ганущин.

“Откровенно – поражен сколько людей пришло поддержать инициативу. Респект Станично-Луганский поселковой военно-гражданской администрации”, – поделился он впечатлениями.

На высадку деревьев потратили четыре часа. Отныне 10 тысяч саженцев из Львовского перинатального центра нашли свою родину и 3 гектара соснового леса будут теперь прорастать на Луганской земле.

“А с ними будет крепнуть наша дружба, чувство локтя и единой страны”, – добавил волонтер.