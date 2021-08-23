В Попасной развернули 200-метровый флаг Украины и установили рекорд

Сегодня, 23 августа 2021, состоялось торжественное поднятие Государственного Флага и установление всеукраинского рекорда в молодой Попаснянской громаде. Самый большой флаг Украины, развернутый близко к линии разграничения, длина которого достигает 200 метров, протянулся по улице Мира.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской городской военно-гражданской администрации.

Инициаторами создания самого длинного флага к 30-й годовщине Независимости Украины и установления рекорда Украины стали Северодонецкая районная государственная администрация и Попаснянская городская ВГА. Этот замысел поддержал коллектив Дома детского и юношеского творчества и присоединились к пошиву флага руководители кружков ДДЮТ Елена Андреева и Олеся Лавренко.



Со словами приветствия к громаде обратился заместитель руководителя Попаснянской городской ВГА Дмитрий Хащенко.

Минутой молчания вспомнили погибших воинов, мирных жителей и всех патриотов Украины, которые отдали свою жизнь ради нашего счастливого будущего. Все желающие присоединились к руководству и возложили цветы к памятному знаку погибшим воинам АТО / ООС на площади Героев.



А напоследок в поддержку нашего могущественного и славного украинского оберег – флага – молодежь Попаснянщины приняла участие в сине-желтом флешмобе «Україна єдина”.