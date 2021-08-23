На Луганщине найдено три схрона с оружием и боеприпасами

В Северодонецком районе Луганской области 20 августа было обнаружено три схрона, обустроенных в 2014 году участниками одной из диверсионных групп боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тайник со взрывчаткой находился в лесополосе возле поселка Вороново. Тайник с боевыми гранатами был замаскирован под плитами в заброшенной хозяйственной постройке вблизи берега р. Северский Донец. Еще один арсенал обнаружен в поле у ​​поселка Боровское.

Всего из трех схронов изъято:

-почти 15 кг тротила,

-2 реактивные противотанковые гранаты,

-8 гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25,

-17 боевых гранат РГД-5 и Ф-1,

-около 1 тыс. патронов различного калибра.



По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.