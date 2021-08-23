Тенты на заказ от производителя – предложения компании МИР ТЕНТОВ

Для защиты автомобиля от непогоды не обойтись без тента. Это – незаменимый атрибут в жизни современного человека. На сайте https://mirtentov.ru вы сможете ознакомиться с услугами компании МИР ТЕНТОВ. Здесь вы сможете заказать тенты и брезенты всех видов на заказ. Профессиональное изготовление и пошив – гарантия безупречных результатов. И цены на услуги – достаточно приемлемые, в чем вы сможете убедиться сами.

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Тенты представляют собой универсальные материи, с помощью которых строительные материалы или автомашины, а также дачи удается надежно укрыть от капризов погоды. Их часто пропитывают водоотталкивающими, а также огнеупорными составами, эффективно защищают укрытые ими предметы от воздействия огня и влаги.

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Брезентовый тент наиболее распространен. Он способен переносить температурные колебания, долговечен и лоялен по стоимость.

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Поливинилхлоридный тент обладает высокой прочностью, всегда синего цвета. Здесь стоит выделить повышенные водоотталкивающие свойства. он легко может переносить воздействие ультрафиолетового, а также инфракрасного излучения, химических веществ.

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Тент из оксфорда обладает низким весом и высокими водоотталкивающими свойствами. Он долговечен. Окрашивается – в разные цвета.

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Тент из тарпаулина обладает небольшим весом, в результате его успешно используют для того, чтобы укрывать достаточно большие площади.

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Утепленный тент незаменим во время морозов. Он надежно оберегает укрытые предметы от перепадов температур.