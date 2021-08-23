Светодиодные лампы t8, панели Армстронг и прожекторы – предложения от Электростроймаркета

В современном мире широкого распространены светодиодные лампы. Они отличаются массой положительных характеристик. В коридорах или вытянутых помещениях органично смотрятся разновидности светодиодных ламп – светодиодные лампы t8. Подобные лампы обеспечивают линию непрерывного света. Вы сможете купить светодиодные лампы t8 с цоколем G13 в интернет-магазине Электростроймаркет, ознакомившись с широким ассортиментом в удобное для вас время.

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По системе обозначений, которая используется в Америке, линейные или трубчатые лампы маркируются прописной буквой Т и одно- либо двухзначным числом. Линейная светодиодная лампа LED Т8 имеет реальный диаметр 25. 4 миллиметра, который условно округлен до двадцати шести миллиметров.

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Светодиодные линейные лампы с цоколем G13 предназначены для замены люминесцентных в изготовленных ранее светильниках. Она имеет соответствующие установочные габариты, а также световые характеристики.

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Для тех, кто эксплуатирует растровые светильники, знакомы проблемы с постоянной заменой конденсаторов, стартеров и ламп, которые вдруг начинают мерцать, буквально через несколько месяцев после замены. Для того чтобы минимизировать расходы на освещение, отличное решение – заменить устаревшие растровые светильники на светодиодные LED панели.

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Они долговечны, имеют повышенную безопасность. Освещение на основе светодиодов не требует специальных способов утилизации. Кроме того, следует выделить экономичность в плане расхода электроэнергии. Внешний вид в полном объеме удовлетворяет современным требованиям.

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Автор – Михаил Пономарев – Эксперт по энергосберегающим технологиям.