Стало известно имя бойца ВСУ, который вчера погиб на Донбассе

Вчера в результате вражеского обстрела на востоке Украины погиб лейтенант Юрий Михайлов.

Об этом сообщили в 28-й ОМБр, информирует УНН.

“Вчера при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимые потери для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев. По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. Командование и личный состав 28-й ОМБр выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины”, – написали на Facebook-странице 28-й ОМБр.