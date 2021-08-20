На Луганщине центры вакцинации будут работать и в праздничные дни: график

Луганская областная военно-гражданская администрация опубликовала график работы центров вакцинации от COVID-19 в праздничные дни 23 и 24 августа:

Северодонецк (Городской дворец культуры, пр. Химиков, 28) – с 10.00 до 13.00;

Старобельск (ООО «Рынок города Старобельск», пл. Базарная, 1) – с 10.00 до 13.00;

Новоайдар (КНП «Новоайдарская многопрофильная больница» ул. Независимости 20-с) – с 8.00 до 14.00;

Сватово (КНП «Сватовский центр первичной медико-санитарной помощи», пер. Базарный, 1-ф) – с 8.00 до 15.00;

Станица Луганская (КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Станично-Луганской поселковой территориальной громады») – с 8.00 до 15.00.