Местные выборы в 18 громадах Донбасса не состоятся в октябре: ЦИК получила выводы Донецкой и Луганской ОВГА

17 августа Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администраций – областные военно-гражданские администрации относительно выводов о возможности организации подготовки и проведения 31 октября 2021 первых местных выборов в отдельных территориальных громадах этих регионов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

В частности, в полученных Комиссией ответах сообщается о том, что “несмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы незаконными вооруженными формированиями фактической по всей линии разграничения, а также имеющиеся провокации, не могут гарантировать 100 -процентную безопасность для жителей во время проведения выборов “.

“Кроме этого, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных минскими договоренностям, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения”.

Также по информации ОГА-ВГА “с начала года и до сих пор фиксируются прицельные обстрелы населенных пунктов по всей линии разграничения. Противник активно применяет дистанционное минирование, поджоги сухостоя вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов “.

Таким образом, учитывая выводы Командование ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская ОГА-ВГА установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Напомним, что ЦИК обращалась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА с аналогичными обращениями накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года.

Выводы Донецкой ОГА-ВГА здесь.

Выводы Луганской ОГА-ВГА здесь.