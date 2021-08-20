В ОРЛО мужчина бросил гранату в толпу молодежи

Во временно неподконтрольной Брянке мужчина 1964 года рождения бросил с балкона в толпу молодежи гранату РГН.
Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.
Как указано, в результате ЧП никто не пострадал, в доме повреждены стекла.
Также сообщается, что мужчина, бросивший гранату, задержан. У него дома были найдены:
- 161 патрон калибра 5,45 миллиметров;
- 193 патрона калибра 7,62 миллиметров;
- один патрон калибром 12,7 миллиметров;
- один патрон калибром 23 миллиметров;
- две дымовые шашки;
- круглый плоский предмет, по внешним признакам напоминающий взрыватель;
- 100 грамм пластида;
- зажигательная трубка пороховая;
- тротиловая шашка весом 200 грамм;
- одна граната Ф–1 без запала;
- оружейный порох примерным весом 1,5 килограмма;
- артиллерийский порох примерным весом 0,57 килограмма;
- четыре электродетонатора;
- два взрывателя УЗРГМ;
- один взрыватель МУВ
- шесть детонаторов БМ – 5М.
О других деталях чрезвычайного происшествия пока ничего неизвестно.