В ОРЛО мужчина бросил гранату в толпу молодежи

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Во временно неподконтрольной Брянке мужчина 1964 года рождения бросил с балкона в толпу молодежи гранату РГН.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Как указано, в результате ЧП никто не пострадал, в доме повреждены стекла.

Также сообщается, что мужчина, бросивший гранату, задержан. У него дома были найдены:

  • 161 патрон калибра 5,45 миллиметров;
  • 193 патрона калибра 7,62 миллиметров;
  • один патрон калибром 12,7 миллиметров;
  • один патрон калибром 23 миллиметров;
  • две дымовые шашки;
  • круглый плоский предмет, по внешним признакам напоминающий взрыватель;
  • 100 грамм пластида;
  • зажигательная трубка пороховая;
  • тротиловая шашка весом 200 грамм;
  • одна граната Ф–1 без запала;
  • оружейный порох примерным весом 1,5 килограмма;
  • артиллерийский порох примерным весом 0,57 килограмма;
  • четыре электродетонатора;
  • два взрывателя УЗРГМ;
  • один взрыватель МУВ
  • шесть детонаторов БМ – 5М.

О других деталях чрезвычайного происшествия пока ничего неизвестно.