В ОРЛО мужчина бросил гранату в толпу молодежи

Во временно неподконтрольной Брянке мужчина 1964 года рождения бросил с балкона в толпу молодежи гранату РГН.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Как указано, в результате ЧП никто не пострадал, в доме повреждены стекла.

Также сообщается, что мужчина, бросивший гранату, задержан. У него дома были найдены:

161 патрон калибра 5,45 миллиметров;

193 патрона калибра 7,62 миллиметров;

один патрон калибром 12,7 миллиметров;

один патрон калибром 23 миллиметров;

две дымовые шашки;

круглый плоский предмет, по внешним признакам напоминающий взрыватель;

100 грамм пластида;

зажигательная трубка пороховая;

тротиловая шашка весом 200 грамм;

одна граната Ф–1 без запала;

оружейный порох примерным весом 1,5 килограмма;

артиллерийский порох примерным весом 0,57 килограмма;

четыре электродетонатора;

два взрывателя УЗРГМ;

один взрыватель МУВ

шесть детонаторов БМ – 5М.

О других деталях чрезвычайного происшествия пока ничего неизвестно.