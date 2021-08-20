В МОЗ Украины напомнили, как гражданам из ВОТ вакцинироваться от COVID-19

В Украине продолжается 5-й этап кампании вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г.. Севастополя, могут вакцинироваться против COVID-19 в любом из пунктов прививки и центров массовой вакцинации на подконтрольной Правительству территории Украины.

Об этом напомнили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Граждане, которые пересекают линию разграничения из временно оккупированных территорий с целью получить прививку от COVID-19, не подлежат самоизоляции при условии предоставления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Получить такое приглашение можно, предварительно записавшись на прививку в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной Правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей в территориальной близости к контрольным пунктам въезда ( КПВВ ). Перечень этих пунктов и центров – https://bit.ly/3iwT5Or .

Запись в них происходит по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: +38 0800 60 20 19 или с помощью чата на сайте МЗ.

Во время разговора оператору необходимо сообщить, с которого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки или центр вакцинации.

Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту в случае его отсутствия.

Этот идентификатор необходимо будет предоставить при пересечении КПВВ.

Для записи на вторую дозу необходимо будет повторить все предыдущие действия.

Граждане из временно оккупированных территорий также могут привиться в этих и любых других пунктах и ​​центрах вакцинации без получения приглашения и уникального идентификатора. В этом случае при пересечении линии разграничения они должны загрузить и активировать приложение “Вдома”, получить отрицательный ПЦР или экспресс-тест и сняться с самоизоляции. Пройти экспресс-тестирование можно сразу на КПВВ. Важно, что сейчас самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия из временно оккупированных территорий.

От самоизоляции также освобождаются лица, имеющие подтверждение (форма 063 / у «Карта профилактических прививок») получения первой дозы вакцины от COVID-19, одобренной ВОЗ. Поэтому в первую прививку не забудьте попросить у медперсонала такую справку.

Для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и вынужденных въезжать на территорию Украины через территорию РФ, где они пробыли более 7 дней в течение последних 14 дней, самоизоляция / обсервация в течение 14 дней обязательна. Они могут вакцинироваться в любом пункте прививки или центре массовой вакцинации после прохождения 14-дневной самоизоляции.