В ЛОВГА пообещали жесткую реакцию на несоблюдение карантинных требований: “будут закрыты рынки и магазины”

Сейчас на территории Луганской области «зеленый» уровень эпидемиологической безопасности, но за прошедшие два дня превышен показатель уровня заболеваемости, который составил 76,0 (18.08) до 82,0 (19.08).

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Наибольший рост наблюдается в Лисичанской, Марковской, Станично-Луганской, Старобельской и Меловской территориальных громадах. Групповые случаи заболеваемости зарегистрировано на рынках, предприятиях и тому подобное.

Такие данные были объявлены сегодня на региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством председателя облгосадминистрации Сергея Гайдая.

«Заболеваемость распространяется областью достаточно быстро, – обращаясь к главам территорий, подчеркнул глава области. – Организуйте возможные варианты по вакцинации населения, выезды мобильных бригад по населенным пунктам, соблюдение карантина в общественных местах. Или будет другой вариант – блокада вашей территории и в первую очередь, она будет экономической ».

Также он дал поручение ГУ Госпродпотребслужбы в Луганской области усилить надзор за выполнением противоэпидемических требований на всех продовольственных рынках и магазинах.

«После празднования Дня независимости, я лично буду ездить в каждую громаду и посещать рынки и магазины. Если не будет соблюден карантин и масочный режим, буду закрывать, так же как и в прошлом году, – отметил Сергей Гайдай. – В конце концов из этого мы получили только положительный результат ».