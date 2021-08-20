В Рубежном нетрезвый мужчина бегал по городу голышом и справлял нужду посреди дороги

Патрульные привлекли к ответственности мужчину за появление в общественном месте в пьяном виде, оскорблявшее человеческое достоинство и общественную нравственность.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Около шести часов утра патрульные Рубежного получили сообщение от жителей города о мужчине, который сначала бегал по проезжей части на перекрестке улиц Студенческой и Менделеева в нижнем белье. А потом разделся полностью и производил естественные потребности прямо посреди дороги.



Патрульные прекратили совершение правонарушения и составили в отношении 35-летнего мужчины постановление по ч. 2 ст. 178 КУоАП за появление в общественном месте в пьяном виде, оскорблявшее человеческое достоинство и общественную нравственность.



Поскольку в действиях гражданина усматривается ответственность по ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) УК. Для детального установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.