Работа в сфере строительства – тяжелый физический труд. Кроме того, рабочие постоянно находятся на свежем воздухе. Поэтому очень важно организовать правильное горячее питание на стройке для того, чтобы поддерживать работоспособность сотрудников. Организация питания сотрудников на удаленных объектах (при вахтовом методе) от компании «Товарищ Полковник» – это то, что вам нужно. Вы сможете посетить сайт компании и более подробно ознакомиться с услугами, которые здесь предоставляют. Выездной кейтеринг – на высоком уровне качества. Основной специализацией работы компании является выездное питание удаленных объектов, независимо от уровня сложности.

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В формате Выездное питание для рабочих вы получите комплексное питание – в режиме завтрак и обед, а также ужин, либо в режиме круглосуточно. Также возможно питание в режиме только завтрака или обеда, а может быть, ужина. Здесь организуют фуршеты и кофе-брейки, банкеты на удаленных объектах.

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Профессионалы умело подстраиваться под пожелания клиента, а также условия площадки. Благодаря обращению к опытным специалистам, гарантирована грамотная организация касаемо приема пищи для любого предприятия.

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Вы сможете ознакомиться с возможными вариантами организации питания на стройке, узнать о преимуществах услуг компании. Компания «Товарищ Полковник» – ваш надежный и верный помощник в организации питания для строителей.

Большинство строительных объектов чаще всего удалены от кафе и ресторанов, заведений общепита, не имеют собственной кухни. И организация выездного питания для строителей в этом случае просто незаменима.

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Благодаря подобной услуге, гарантировано ежедневное питание для всех работников стройки, своевременная подача комплексных обедов. Пища, приготовленная с соблюдением всех стандартов качества – важная составляющая.

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Благодаря тому, что строители не будут голодными, повысится их ттрудоспособность, они будут здоровы. Очень важна забота о работниках. И своевременное питание – это обязательно для каждого.