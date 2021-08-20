Жительница Марковки хотела купить дрова, но нарвалась на мошенников

Мошенники продолжают охотиться на сбережения граждан, пользуясь доверчивостью и в итоге получают желаемую «прибыль».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Жительница пгт Марковка нашла объявление о продаже дров в социальной сети «Facebook», связалась с продавцом и договорилась об их покупке. После чего перечислила предоплату в сумме 4200 гривен, но товар так и не получила.



Житель Северодонецка договорился с неизвестным пользователем сайта «Теория игры» о взаимном обмене настольными играми и совершил отправку двух игр стоимостью более 3 тысяч гривен в г.Киев, но обратное отправление так и не получил.



Полиция предупреждает граждан: мошенничество в Интернете приобретает все большие масштабы, в связи с этим проявите максимальную осторожность и не совершайте предоплату при покупке товара в Интернет и не доверяйте незнакомым!