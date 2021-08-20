В Лисичанске пьяный водитель устроил “гонки” с патрульными

В Лисичанске нетрезвый водитель пытался скрыться от патрульных.



“Около 3:00 ночи 18 августа патрульные заметили автомобиль ЗАЗ, который двигался по улице Сосюры с нарушением ПДД.

На требование об остановке с помощью специальных световых и звуковых сигнальных устройств водитель не реагировал, набирал скорость и, съехав с центральной улицы, пытался убежать”, – сказано в сообщении Патрульной полиции Луганской области.

Через несколько метров автомобиль все же удалось остановить.



За рулем патрульные обнаружили 27-летнего мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Однако от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался.



В отношении водителя патрульные составили два протокола за управление автомобилем в состоянии опьянения по ч. 1 ст. 130 и за невыполнение требований об остановке по ст. 122-2 КУоАП, и вынесли постановление за нарушение ПДД по ч. 6 ст. 121 КУоАП.